A Milano il corteo del Pride Schlein | Con questo governo c' è il pericolo di regredire sui diritti

(Di sabato 24 giugno 2023) È partito tra gli applausi ildel. "Libertà, libertà" hanno urlato i presenti. In testa alcuni sindaci e consiglieri comunali della città metropolitana dicon lo striscione: "RiconosciMi, parità e".In testa alc'è il trenino che ospita le famiglie omogenitoriali che dall'evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli,...

Milano Pride 2023, le immagini del corteo per i diritti Lgbtqia+. FOTO Sky Tg24

