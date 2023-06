Qui siamno nella regione russa di, a circa 450 chilometri a sud di Mosca: sono stati scavatinelle autostrade per fermare il convoglio dei mezzi militari di Wagner.Ore 18:13 - Anelle autostrade per fermare la Wagner Nella regione russa di, a Sud di Mosca, sono stati scavatinelle autostrade per fermare il convoglio dei mezzi ...Nella capitale misure antiterrorismo, Piazza Rossa e Mausoleo di Lenin chiusi, mentre asi scavanolungo l'autostrada per sbarrare al convoglio dei ribelli l'accesso alla capitale. ...

A Lipetsk fossati per bloccare la marcia della Wagner TGLA7

AGI - È guerra aperta in Russia tra le forze mercenarie del gruppo Wagner e il Cremlino. All'alba il gruppo di miliziani guidato da Evgeny Prigozhin ha lasciato il teatro di combattimento in Ucraina e ...