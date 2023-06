A Canazei tre giorni per riflettere sulla tragedia della Marmolada

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 giugno 2023) Dall’1 al 3 luglio, si ricorda quanto accaduto e si traggono indicazioni per il futuro con un incontro, con ospite Reinhold Messner– Una serata con esperti del calibro di Reinhold Messner, un concerto di un coro di montagna e una funzione religiosa con la deposizione di una targa in memoria delle vittime. Dall’1 al 3 luglio il Comune diinvita alla memoria e alla riflessione sul crollo di parte del ghiacciaio, che il 3 luglio 2022 ha causato la morte di undici persone e il ferimento di altre otto, con tre appuntamenti importanti per familiari e amici delle vittime, per la comunità locale e per tutti coloro che sono appassionati di montagna. «A un anno dalla– spiega Giovanni Bernard, sindaco di– che ha coinvolto dolorosamente la ...