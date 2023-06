9 in Condotta | 2 agli Insegnanti

La trattativa vienea distanza ed è il preludio di una richiesta di bonifico ... Attenzionealloggi 'esca'. Arrivato a destinazione, viene chiesto all'utente un cambio di sistemazione, ...... ma non si può non essere d'accordo col ministro Valditara quando dice che la promozione con il 9 in, suona come un "messaggio diseducativo". Soprattuttoocchi dei compagni, che magari ...La trattativa vienea distanza ed è il preludio di una richiesta di bonifico ... Attenzionealloggi 'esca'. Arrivato a destinazione, viene chiesto all'utente un cambio di sistemazione, ...

Valditara, diseducativo il 9 in condotta agli studenti che aggredirono la professoressa RaiNews

ROVIGO - «Il 9 in condotta che il consiglio di classe ha dato a chi per due volte ha puntato al viso dell'insegnante, una prima all'inizio dell'ora e poi, non pago, una ...ROVIGO- Ispettori del Miur all'Istituto Viola Marchesini mandati dal ministro Valditara dopo la promozione con il 9 in condotta decisa dal Consiglio di classe degli studenti che nei mesi ...