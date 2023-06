24 giugno 1987 | nasce Lionel Messi | la “Pulga” compie 36 anni VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 24 giugno 2023) Buon compleannoIl 24deluno dei più grandi giocatori della storia del calcio:. L’argentino, ex Barcellona, ha vinto per 7 volte il Pallone d’Oro e dopo tanti tentativi è riuscito a vincere il Mondiale a dicembre in Qatar. La “” anche a livello di club ha vinto tutti i trofei e dopo aver salutato i blaugrana nel 2021 ed essersi trasferito al PSG, nell’estate del 2023 passerà dalla Francia agli USA dove giocherà con l’Inter Miami. Le qualità e l’estro del talento sono fuori discussione ed essersi laureato Campione del Mondo l’ha avvicinato al suo idolo: Diego Armando Maradona. Buon compleanno a questo eroe moderno che spegne 36 candeline e che ha regalato a tutti noi perle di rara bellezza e finché ...