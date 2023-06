Zucchine amare? Ti il spiego perché e come evitarlo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Questo è il periodo migliore dell’anno per mangiare le. Questi ortaggi meravigliosi non sono soltanto gustosi e saporiti, ma sono anche dotati di tantissime proprietà che giovano al nostro organismo. Con una zucchina si possono preparare diverse tipologie di ricette: da quelle più semplici, fino ad alcune molto elaborate. Possono essere cucinate, cotte, mangiate crude all’insalata ed in tanti altri modi, fatto sta lesono un emblema della cucina Mediterranea. Detto questo, avete notato che spesso quest’ortaggio diventa amaro? C’è un modo per evitare tutto ciò? Scopriamolo insieme. Le ragioni legate al gusto amaro dellesono strettamente correlate alla cucurbitacina. Si tratta di un elemento chimico che cambia totalmente a seconda della temperatura, in particolare del caldo e dell’umidità: quando fa troppo ...

Zucchine amare: perché succede e come evitarlo Cookist

