Zorzi | reunion con Giulia Salemi E scatta la frecciatina ai Prelemi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tommasoriabbraccia l’amicae sui social non risparmia un pensiero ai: cosa è accaduto Notte in riva al mare per Tommaso. La coppia di amici si è ritrovata nelle scorse ore per qualche momento di spensieratezza e divertimento, ora che l’estate sembra ormai aver preso il sopravvento. Una serata speciale per i due ex concorrenti del GF Vip 5, che non si sono sottratti ai social e hanno ovviamente immortalato il tutto sui rispettivi account Instagram. E con la solita ironia che lo contraddistingue, il conduttore milanese, dopo aver pubblicato il balletto in notturna con l’influencer, reduce dalla importante esperienza a Gialappa’s show, ha dedicato un pensiero anche ai. Tante le voci di crisi che ...