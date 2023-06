Zlatan Ibrahimovic e Khamzat Chimaev | le stelle svedesi si allenano insieme FOTO

(Di venerdì 23 giugno 2023), due degli sportivipiù famosi al mondo, si sono allenati. L’ex calciatore, fresco di addio al calcio, ha fatto visita al fuoriclasse ceceno (ma naturalizzato svedese) delle Mma. Ladei due atleti che posano all’interno dell’ottagono con la maglia del Milan firmata da Ibra è subito diventata virale. Il contesto è chiaro: Ibra, con pantaloncini e piedi scalzi, si è concesso un allenamento nella gabbia sotto l’occhio attento di uno degli astri nascenti delle arti marziali miste., in Ufc dal luglio 2020, ha all’attivo 12 vittorie e zero sconfitte ed è uno specialista di sambo (arte marziale di origine sovietica) e lotta libera. L’ultima vittoria risale a settembre 2022 contro Kevin Holland ...

Prima l'addio al calcio di, poi il licenziamento di Paolo Maldini , infine la scomparsa di Silvio Berlusconi , e non è finita qui. I tifosi del Milan potrebbero presto salutare un altro simbolo rossonero, ...Tra questi vi sono alcuni volti noti come Can Yaman e il calciatore. Solo un'amicizia Stando a quanto riportato dal settimanale di gossip, i due sarebbero una coppia. Ciò ...... approda nel cast di Vita da Carlo, già pieno di nomi fortissimi come Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino,, Maria De ...

Ibra, calcio addio ma restano gli affari: oltre 30 mln di utili dal 2016 Calcio e Finanza

Il dado è tratto. Sandro Tonali è a un passo dal trasferimento al Newcastle. L'accordo con il club inglese c'è e porterà nelle casse del Milan circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Al gioc ...Ordine: «Adesso il Milan dovrà rispondere sul mercato…». Le parole del giornalista sulla situazione all’interno del club rossonero Franco Ordine ha commentato sul Il Giornale della situazione in casa ...