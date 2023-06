Zelensky | Tutti devono agire per evitare attacco a centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyrè intervenuto in un videomessaggio per ricordare al mondo ... Un esempio su: il settore tecnologico ucraino è uno dei più dinamici d'Europa, il processo di ...Ringraziocoloro che combattono e lavorano per l'Ucraina! Gloria acoloro che rafforzano la libertà!" Questo ha dettoalla conferenza per la Ricostruzione che si tiene a Londra ...La controffensiva di Kiev avanza lentamente, ma tra Russia e Ucraina è un continuo scambio di accuse reciproche. Il presidente ucrainoha lanciato l'allarme secondo cui la Russia starebbe valutando un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ricostruzione smentita dal Cremlino che ha accusato a sua volta le forze di ...

Zelensky: Tutti devono agire per evitare attacco a centrale nucleare ... Il Sole 24 ORE

AGI/Vista - "Abbiamo avuto un briefing con i nostri paesi partner sulla situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Erano presenti rappresentanti dei paesi del G7 e del G20, nonché rappresenta ...Denis Shmyhal rassicura sull’andamento della controffensiva: “Non è un film di Hollywood, non mandiamo i nostri a morire. Raggiungeremo i nostri obiettivi”. E ...