Zanetti | «Inter | la fondazione può fare tanto Strumento importante»

(Di venerdì 23 giugno 2023)su Sportitalia nel corso di un evento benefico a Ferrara, ha parlato della4Ever”, ma anche un di ex giocatore presente. LAparla dell’importanza delladell’dentro e fuori il campo: «La4Ever” puòtantissimo, è unoche ha una dimensione enorme. Tutti i nostri comportamenti, dentro e fuori dal campo, possono essere di aiuto». VECCHIE GLORIE –è stato sorpreso a parlare anche con un ex giocatore: «Di cosa parlavo prima con Giorgios Karagkounis? Ricordavamo i tanti momenti e una partita da ex calciatori che abbiamo fatto con “4Ever” e stavamo dicendo che la dobbiamo ...

Questo non per sminuire i grandi legami del calcio contemporaneo (penso a Messi - Barcellona, Modric - Madrid,e così via), non vuol dire che siano meno profondi, meno significativi. ...Ieri, mercoledì 21 giugno 2023, è stato ultimato il murale di 9 metri che raffigura la bandiera ed ex capitano dell'Javier. Un'opera d'arte che svetta proprio alle porte del quartiere ...Paolo(confermato) Acquisti: Cessioni: . FIORENTINA All. Vincenzo Italiano (confermato) ... Alberto Gilardino (confermato) Acquisti: Puscas (a,); Cessioni :.All. Simone Inzaghi (...

Zanetti su Lautaro: "È molto contento all'Inter, non c'è niente” Tag24

Ci sarà poi il bomber dell’Inter campione d’Europa nel 2010 ... alla cena di gala a cui sarà presente anche il fondatore di Fondazione P.U.P.I Javier Zanetti. Nei giorni precedenti all’evento è stata ...E' uno degli argomenti che maggiormente sta facendo parlare a Pioltello questa settimana. Ieri, mercoledì 21 giugno 2023, è stato ultimato il murale di 9 metri che raffigura la bandiera ed ex capitano ...