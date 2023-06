Wta Birmingham 2023 | Krejcikova e Ostapenko non sbagliano e passano in semifinale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Giornata di quarti di finale sull’erba inglese di, dove il torneo Wta 250 ha delineato il quadro delle semifinali. In apertura di programma è arrivata la vittoria della cinese Lin Zhu, che in tre set ha avuto la meglio sulla canadese Rebecca Marino con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Una rimonta che vale appunto un posto in, dove Zhu se la vedrà con la prima testa di serie del torneo, Barbora. La giocatrice ceca ha regolato senza patemi la connazionale Linda Fruhvirtova per 6-3 6-2 in un’ora e 12 minuti. Nella parte bassa del tabellone invece rispetta il pronostico Jelena. La lettone, numero due del seeding di, ha avuto però il suo da fare contro la polacca Magdalena Frech imponendosi per 4-6 7-5 6-2 in oltre due ore di battaglia. Non mancano i ...

Nella giornata di domani, sabato 24 giugno, si giocheranno le semifinali deldi2023. Apre la giornata la sfida tra la testa di serie numero 1 Krejcikova e la cinese Zhu. Nell'altra semifinale Ostapenko se la vedrà con la vincente del match tra Dart e Potapova.

'A un certo punto del match ho pensato che non ce l'avrei fatta a vincere, ma dentro di me c'è una lottatrice'.