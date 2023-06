WTA Berlino 2023 | risultati 23 giugno | la pioggia provoca il rinvio a domani dei quarti di finale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lala completa cancellazione della quinta giornata del torneo WTA 500 di, in Germania, ovvero il Bett 1 Opendi tennis: rinviati adidel tabellone di singolare e le semifinali di quello di doppio., inoltre, verranno disputate anche le semifinali di singolare. Nella giornata di, dunque, il gioco inizierà con ididi singolare, riprogrammati alle 10:30 su due campi. Le vincenti avanzeranno alle semifinali, che si giocheranno dopo un adeguato riposo sullo Steffi Graf Stadion. Triplo impegno possibile per Caroline Garcia e Marketa Vondrousova, ancora in corsa sia in singolare che in doppio. Cosa si è fatto Jannik Sinner a ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di sabato 24 giugno. Ad aprire le danze sullo Steffi Graf sarà il primo quarto di finale tra la greca Maria Sakkari e la ceca Marketa Vondrousova, mentre a seguire ...Tennis, possibili vincenti Korda in Korda - Norrie (Queen's) Sinner in Bublik - Sinner (Halle) Griekspoor in Rublev - Griekspoor (Halle) Kvitova in Garcia - Kvitova () Vondrousova in Sakkari ...Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, venerdì 23 giugno. Occhi puntati sui Giochi Europei di Cracovia, ma anche sui tornei di tennis in Germania (Atp Halle e) e Inghilterra (Atp Queen's eBirmingham). Spazio anche al nuoto con il Settecolli, al volley con l'Italia maschile impegnata in Nations League e alla MotoGP con la prima giornata del ...

WTA Berlino, Rybakina è già fuori: vince Vekic in rimonta. Sakkari e Garcia avanti, ok Kudermetova Ubitennis

Tennis, i più importanti tornei di preparazione a Wimbledon entrano nel vivo con i quarti di finale: pronostici.Il torneo di Berlino sembra non essere favorevole alle migliori del mondo: Aryna Sabalenka (WTA 2) e Coco Gauff (4) hanno imitato la collega Elena Rybakina (3), accantonando ogni speranza di vittoria ...