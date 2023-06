We Are Social è la punta dell’iceberg | le altre segnalazioni raccolte su Instagram

(Di venerdì 23 giugno 2023) Una chat il cui accesso era limitato ai soli uomini. Una chat di cui si era parlato nel 2020 nel corso di un podcast. Una chat che ora ha squarciato il velo di Maya, facendo saltare il banco e portando a una lunga serie di racconti che vede come protagonisti “uomini” di diverse agenzie pubblicitarie e come vittime le donne. La vicenda emersa negli ultimi giorni, quella che vede coinvolta l’agenzia We Are, è solo ladi un sistema di molestie sessuali perpetrate nel tempo, attraverso piattaforme e file excel in cui si sfogavano i peggiori istinti testosteronici, con giudizi volgari sulle colleghe, voti e sfoghi dialettici di stampo sessuale. LEGGI ANCHE > Terremoto nel mondo delle agenzie pubblicitarie: tutto è partito dal profilo IG Taniume Un vaso di Pandora scoperchiato da Massimo Guastini che, nel corso ...

Ieri Ottavio Nava, co - founder dell'agenzia creativa We, ha comunicato l'autosospensione dell'azienda dallo status di associata UNA (Aziende Della Comunicazione Unite) e l'avvio di un'indagine, da affidare a un ente terzo e imparziale, che possa ...Gabriele Cucinella è uno dei tre fondatori (con Stefano Maggi e Ottavio Nava ) di We, l'agenzia di comunicazione milanese nel mirino dopo che sono emersi i contenuti Abbonati per leggere ...Gabriele Cucinella , uno dei fondatori di Wedecide di parlare all'Ansa dopo due giorni in cui l'agenzia pubblicitaria è al centro della bufera dopo la scoperta della " chat degli 80 ", ...

#Metoo della pubblicità, il fondatore di "We are social" e la chat degli 80: «Ci scusiamo, non sapevamo nulla» Open

