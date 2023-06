(Di venerdì 23 giugno 2023) Circadel catalogo musicale di, costituito dadi successo come Purple Rain e Casablanca, è attualmente in. L'affare ammonterebbe a mezzo miliardo di dollari....

George Lucas fece da produttore esecutivo per questo debutto alla regia, per rassicurare la. che il film sarebbe arrivato in tempo e sarebbe stato distribuito. Così fu. David Chute ...... Sky o Amazon Prime Film Elodie Il film sarà visibile in tutte le sale a partire da giovedì 9 febbraio con la produzione diItalia Al momento Magic Mike - The Last Dance non sarà ...... nel corso degli ultimi anni, è stato al centro di numerosi problemi legali che hanno minato la sua reputazione e hanno costretto la. non solo a ritardare l'uscita del film, ma ...

Warner Bros Discovery è piena di debiti: in vendita metà delle sue colonne sonore più famose DDay.it

Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson fanno squadra per Turner Classic Movies e rilasciano un comunicato ufficiale.Warner Bros. Pictures ha siglato una partnership per utilizzare l'intelligenza Artificiale come supporto per scegliere quali film realizzare.