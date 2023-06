(Di venerdì 23 giugno 2023) Era il 6 marzo del 1986 quando in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra viene presentata la nuova480 ES

Lunga 4,23 metri, forte dikm di autonomia dichiarata e con un prezzo che partirà da 36.000 ... Sul fronte del design, Ex30 riassume tutti i principi costruttivi caratteristici di, ma in un ...Il costruttore Usa ha così superano così alcuni brand storici come Cupra ( 15.225), Nissan ( 13.), Seat (18.135), Suzuki (13.546) e(20.433). E ormai tallona marchi che hanno fatto ...EX30 - Lo stile esterno è una evoluzione del tradizionale designStesse caratteristiche per la single motor extended range che porta l'autonomia akm grazie alla batteria (Nichel, ...

Volvo 480, trazione anteriore per una coupé che ha fatto storia ilGiornale.it

In arrivo la EX30 in tre versioni con autonomie e potenze differenti. Ben dotata dal punto di vista della tecnologia è equipaggiata con una nuova generazione di Park Pilot Assist ...Completamente elettrica e costruita con un'alta percentuale di materiali riciclati, arriverà in Italia a inizio 2024. Il listino parte da 36.000 euro ...