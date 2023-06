Volley | VNL maschile 2023 | l’Italia non si ferma | Serbia battuta 3-0

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 giugno 2023) Terza vittoria consecutiva nella week 2 della VNLper l‘Italia, che a Rotterdam ha superato in tre set lacon i parziali di 25-11, 25-21 e 25-20. Dopo i successi con Iran e Cina, un’altra prestazione solida per gli Azzurri del ct De Giorgi, che mettono fieno in cascina in vista dei prossimi impegni che saranno sicuramente più probanti e complessi a cominciare dal prossimo contro la Polonia, in un remake della finale mondiale dello scorso anno. A fine partita il tabellino esalta Yuri Romanò e Roberto Russo, autori rispettivamente di 15 e 13 punti. Attenzione però anche alla solita prestazione super in palleggio di capitan Giannelli, non una novità ma sempre spettacolare con alcune giocate. CALENDARIO COMPLETO VNL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA VNL ...