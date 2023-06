Volley | Fefé De Giorgi | “Italia unita alla ricerca di consapevolezza e umiltà Sotto con la Polonia”

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’ha travolto la Serbia con un perentorio 3-0 (25-11; 25-21; 25-20) e ha così conquistato la quinta vittoria consecutiva nella Nations League 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo hanno surclassato un’avversaria sempre ostica e temuta, infilando il terzo successo di fila a Rotterdam (Paesi Bassi) dopo quelli ottenuti negli ultimi giorni contro Iran e Cina. I ragazzi del CTDesi sono issati provvisoriamente al quarto posto in classifica generale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazioneFinal Eight. Il CTDeha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Quello di oggi era un match importante, potevamo dare continuità a tutto ciò che stiamo cercando, la continuità, la sostanza della nostra ...

