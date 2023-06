Vieira compie gli anni | l’Inter | «Autorità | carisma e senso tattico!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023) Buon compleanno a Patrick, ex centrocampista francese con un passato aldal 2006 al 2010. L’ex campione è stato celebrato dal club BUON COMPLEANNO ? “tattico”. Questi i tre aggettivi utilizzati dalper celebrare. L’ex centrocampista francese oggi47. Arrivato alnell’estate del 2006, rimane a Milano fino a gennaio 2010. Vince 3 Scudetti (2006/07, 2007/08 2008/09) e 2 Supercoppe italiane (2006 e 2008). Con la maglia nerazzurra vanta 90 presenze, condite da nove gol. Tutta la redazione di Inter-News.it fa gli auguri all’ex campione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...