VIDEO – Azpilicueta rinforzo per l’Inter Frattesi ha scelto! Brozovic attende | TG Inter-News

(Di venerdì 23 giugno 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Nell’edizione odierna focus suvicino a diventare un nuovoper la difesa del. Davideha parlato direttamente riguardo il suo futuro. Marcelo, invece,novità (probabilmente dall’Arabia Saudita). TG IN NERAZZURRO –è pronta a mettere a disposizione a Simone Inzaghi un nuovoin difesa, cioèin uscita dal Chelsea.novità sul suo futuro Marcelo ...

Le trattative più importanti della giornata in poco più di un minuto. Daa Thuram, da Rabiot a Milinkovic - Savic. Le ultime notizie... sono soliti giocare a FIFA, come si può vedere in questopostato qualche mese fa sul canale ... Tra i grandi estimatori di questo titolo, troviamo ad esempio Griezmann, Dembele,e ...Il Chelsea dovrebbe schierasi con un 3 - 4 - 2 - 1,con in campo: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho,; Ziyech, Pulisic; Havertz. Sarà possibile vedere la ...

VIDEO - L'AMMISSIONE di FRATTESI e l'IDEA AZPILICUETA: si SBLOCCA il MERCATO dell'INTER Fcinternews.it

L’Inter batte il primo colpo, ed è uno di quelli importanti. César Azpilicueta giocherà in Serie A l’anno prossimo, almeno secondo La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano milanese dà l’affare per fatto ...Il calciomercato non dorme mai, anche se a Viale della Liberazione tutto sembra al momento tacere. Questo il report del nostro inviato presso la sede dell’Inter, Roberto Novella (vedi QUI). L’Inter ap ...