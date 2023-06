Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023)DEL 23 GIUGNOORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA COLLEVERDE ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIS IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZNAO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral