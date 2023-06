Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023)DEL 22 GIUGNOORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE IN A1 FIRENZETRA FABBRO E CHIUSI VERSO FIRENZE. PERMANGONO 4 KM DI CODE IN DIMINUZIONE DA ORVIETO. IL TRATTO E’ STATO DA POCO RIAPERTO AL TRAFFICO RIMOSSO ANCHE L’ INCIDENTE SULL’A24TERAMO TRAFFICO SCORREVOLE TRA CARSOLI ORICOLA E TAGLIACOZZO VERSO TERAMO PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SUL RACCORDO ANUALRE UN ALTRO INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA ARDEATINA A VIA COLOMBO. MENTRE IN ESTERNA PER TRAFFICO PERSISTONO LE CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO ...