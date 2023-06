Versi di Virgilio incisi “in segreto” su un’anfora romana | l’eccezionale scoperta in Spagna

(Di venerdì 23 giugno 2023) Una poesia diincisa sutrovata in: è l’ultimadell’archeologia che gli esperti non esitano a definire «eccezionale». E la prima la prima volta che si trovanodel poeta su un vaso. Unanella, poi, eleva al cubo l’importanza del rinvenimento: tra quei resti sarebbero custoditi i primidel poema Le Georgiche. Ma procediamo con ordine. Una poesia disuritrovata inNell’ottobre 2016 gli archeologi spagnoli trovarono nel sito di Noguera, a pochi metri dal villaggio di Villalón, nei pressi di Cordova, numerosi frammenti, sia di tegole che di ceramica ...

Ora, uno studio pubblicato sul 'Journal of Roman Archaeology' dell'Università di Cambridge rivela che tra quei resti sono stati ritrovati i primidel poema 'Le Georgiche' di, il grande ...È possibile che sia stato realizzato da un adulto per insegnare a leggere a un bambino piccolo, oppure che sia stato un bambino a imparare ia memoria e a inciderli.era il poeta più ...Nella Cappella Sistina, Papa Francesco ha incontrato oltre 200 artisti provenienti da più di 30 paesi dinella giornata di oggi giovedì 23 giugno. Per celebrare il cinquantesimo anniversario ...

Una poesia di Virgilio incisa su un'anfora romana trovata in Spagna RaiNews

La prima etichetta della storia è una citazione di Virgilio su un'anfora per l'olio di 1800 anni fa. Ecco dove è stata ritrovata.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...