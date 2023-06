Valentina Nappi | «Maria Sofia | decide papà? Tutti pornoattori col c***o degli altri» E lei si offende e ribatte così

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 23 giugno 2023) La pornattricesi è espressa su quello che sta diventando un vero e proprio caso mediatico legato alla 18enneFederico e alla sua partecipazione alla Rocco Siffredi Academy. Condividendo il video in cui la ragazza spiega che Rocco Siffredi avrebbe confermato alche non verranno girate scene di sesso in cui sarà coinvolta la figlia,harisposto: «Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto».Federico non ha gradito quest’affermazione e si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha detto. ll Tweet diNel tweet,come ...