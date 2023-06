Leggi Anche Allarme plastica, il Wwf: 'L'inquinamento ha superato il limite planetario' La compagnia 3M, che sta affrontando circa 4mila azioni legali da parte di Stati ed enti locali per la ...Raggiunto accordo per le accuse di aver contaminato l'acqua potabile con i cosiddetti prodotti "chimici per sempre" (Pfas) utilizzati in tutto, dalla schiuma antincendio ai rivestimenti antiaderenti ...Sono 10,3 i miliardi che ilchimico e manufatturiero statunitense 3M dovrà pagare, nel corso di 13 anni, a tutte le città, contee e villaggi, per testare e ripulire le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (...

Usa, colosso chimico paga 10 miliardi di dollari per l'inquinamento delle acque TGCOM

In base all'accordo, l'azienda verserà la somma in 13 anni a tutte le città, le contee e i villaggi per testare e ripulire le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nelle forniture idrich ...L'azienda statunitense ha raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari per le accuse di aver contaminato l'acqua potabile con i cosiddetti prodotti Pfas ...