United | maxi-offerta per Onana! Zhang potrebbe cedere a 40mln

...di viale della Liberazione tremano dinanzi al possibile assalto di Arsenal e Manchesterper ... Il PSG infatti è pronto a fare follie (prontaproposta in tripla cifra) per portare il goleador ...Il club nerazzurro, in attesa di capire quale sarà il futuro di Onana e se il Manchesternei ... tornerà all'Atalanta , che ora deve decidere se puntare su di lui, nonostante il...... da Cristiano Ronaldo (trasferitosi a stagione in corso, durante il Mondiale in Qatar, dopo la rescissione del suo contratto con il Manchester) a Karim Benzema fino a N'Golo Kantè . Leggi ...

Manchester United, per la porta piace Pickford: pronta una maxi offerta Sportitalia

È calda la pista Manchester United per Onana legato all'Inter fino a giugno 2027 con uno stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione ...Il Manchester United è alla ricerca di un portiere, visto che il futuro di David De Gea, al momento, è ancora in bilico. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il nome di Jordan Pickford dell'Everto ...