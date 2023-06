United Intermural Artists | la creatività urbana newyorchese del ‘fuori luogo’ in mostra

(Di venerdì 23 giugno 2023) 21Gallery (Villorba, TV) sta ospitando, la più grandeche una galleria privata italiana abbia mai dedicato all’“art” statunitense. A fornire questa definizione è stato l’antropologo Rafael Schacter, sottolineando lo strano ibrido tra qualcosa che non è mai del tutto fuori o dentro le mura. Ma resta sospeso fra il dentro e il fuori. “Gli artisti selezionati sono i protagonisti della stagione storica del writing e della street art”, ha dichiarato il curatore dellaCesare Biasini Selvaggi. “Coloro che sono stati in grado di tradurre unache ha avuto origine nello spazio urbano, sui suoi muri, all’interno del white cube della tela. Non si tratta quindi banalmente di fare sulle ...

C’è anche un’opera di Banksy tra quelle esposte, fino al 30 settembre presso 21Gallery a Treviso, nella mostra dedicata all’“intermural art” statunitense.