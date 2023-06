Under 21 | Italia beffata e truffata | errori arbitrali enormi FOTO

(Di venerdì 23 giugno 2023) Inizia male l’Europeo per gli azzurrini che hanno perso 2-1 nel match d’esordio contro la Francia: a segno il granata Pietro Pellegri PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non parte bene l’Europeo21 in Romania e Georgia per l’. Gli azzurrini hanno ceduto all’esordio contro la Francia per 2-1. Un match equilibrato in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

almeno tre decisive sviste arbitrali senza la presenza di Var e Gol Line Tecnology, oltre a delle occasioni fallite nel finale, condannano l'21 ad un esordio amarissimo nell'Europeo di ...Dopo la sconfitta con la Francia tra le polemiche, l'21 tornerà in campo domenica per sfidare la Svizzera nella seconda giornata agli Europei di categoria. Fischio d'inizio domenica 25 giugno alle 18:00 (ora italiana) sempre alla Cluj Arena ...L'Europeo21 in Georgia e Romania non è certo iniziato sotto la miglior luce. Troppo gravi gli errori arbitrali commessi a sfavore dell'di Paolo Nicolato

Under 21, Italia sconfitta dalla Francia. Ma quanti sbagli dell'arbitro! La Gazzetta dello Sport

Rischia di saltare la tournée in Asia intanto Mourinho saluta il Board Uefa. Italia sconfitta dalla Francia. Oggi visite mediche per Tonali