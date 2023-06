Ultim’ora | incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis | presa una decisione!

(Di venerdì 23 giugno 2023)resta al Napoli o sarà ceduto? Questo il motivo dell’tradie il presidente Deuna decisione. Sono giorni fondamentali per il Napoli e per il calciomercato del club di Aurelio De. Non è un mistero che l’attaccante nigeriano sia oggetto del desiderio delle big europee, soprattutto dopo una stagione da 31 reti, di cui 26 solo in campionato. Era atteso in questi giorni untradi Victore la società partenopea. Ebbene, stando a quanto raccontato da Sky Sport, il famosoè avvenuto quest’oggi. Il procuratore Roberto Calenda ha incontrato il presidente Dee si è fatto il punto sul ...

... globetrotters dell', continua,non sempre per fatti che ...italiana nella capitale francese è stata dedicata a un...NEW ORLEANS -A NEW ORLEANS - II PARTE 21:20 - FORTRESS -...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 - METEO. IT ...NEW ORLEANS -A NEW ORLEANS - II PARTE 21:20 - EMIGRATIS ... IT Rete 4 18:58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 ...