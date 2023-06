Ultime Notizie – Terremoto oggi in provincia di Treviso | scossa registrata a Fregona

(Di venerdì 23 giugno 2023)nel trevigiano. La, di magnitudo 2.8, è è stataalle 7.21 dai sismografi dell’Ingv a. Laè stata “avvertita distintamente dalla popolazione”, scrive su Facebook il consigliere comunale Daniele Dal Mas. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...Proseguono, senza sosta, le ricerche di Kataleya, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa tredici giorni fa a Firenze. A 'Mattino Cinque News', una testimone che conosce molto bene le vie di fuga ...Il Titan con tutta probabilità è imploso poco dopo aver perso i contatti con la nave satellite e la Marina militare degli Stati Uniti lo sapeva da giorni. Come riporta il Wall Street Journal, i ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Prende sempre più piede il calciomercato della Roma in questa sessione estiva. Infatti la società giallorossa avrebbe intenzione di fare le cose in grande per regalare a Mourinho una rosa competitiva ...Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri a Monza con le accuse di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex convivente e della nuova compagna. (ANSA) ...