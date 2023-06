Ultime Notizie – “Russia usa mammiferi marini contro sommozzatori nemici”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Dall’estate 2022, la marina russa ha investito in importanti miglioramenti per la sicurezza della base principale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Nellesettimane, molto probabilmente queste difese sono state aumentate anche con un numero maggiore diaddestrati”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, riferendosi a “immagini che mostrano quasi il raddoppio dei recinti galleggianti pernel porto che molto probabilmente contengono tursiopi”. “Nelle acque artiche – prosegue il ministero della Difesa di Londra – la marina utilizza anche balene Beluga e foche. Laha addestrato animali per una serie di missioni, ma quelli ospitati nel porto di Sebastopoli sono molto probabilmente destinati a contrastare i...