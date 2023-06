Ultime Notizie Roma del 23-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora il conflitto in Ucraina e in primo piano il capo del gruppo Wagner ha diffuso oggi di nuovo un video nel quale Mette in discussione le principali giustificazioni della Russia per il conflitto accusando dei vertici militari del paese di ingannare il popolo e sottolineando che sarebbe stato possibile negoziare con gli elenchi intanto per la CNN gli Stati Uniti sono delusi Dalle prime fasi del contrattacco ucraino la controffensiva sta avendo meno successo del previsto su prime fasi e le forze russe stanno dimostrando più competenza rispetto alle valutazioni occidentali della vigilia la cronaca incidente Casal Palocco arresti domiciliari per Matteo di Pietro il giovane youtuber il gruppo The Borderline indagato per omicidio stradale e lesioni che era la guida del Suv Lamborghini ...