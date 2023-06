Ultime Notizie – Report | Santanchè | “Aziende? Sono tranquilla”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 giugno 2023) ”e rilassata, mi dispiace solo da mamma che soffre perché mio figlio non può capire, maresiliente e”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela, intervenendo a ‘Capri d’autore’ e rispondendo a una domanda sull’inchiesta diche nell’ultima puntata si è soffermata su alcunericonducibili all’esponente del governo Meloni. ”Io. Mio padre era l’ottavo figlio di contadini, oggi non c’è più, mi continua a mancare e mi ha insegnato due cose: se non fai male non avere paura, se non rubi non devi nascondere.e rilassata”, afferma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione