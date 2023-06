Ultime Notizie – Quando Tornatore girò ‘Il Mago di Esselunga’ | produzione Adnkronos

(Di venerdì 23 giugno 2023) Era il 2011,Bernardo Caprotti e Giuseppepresentavano ‘Ildi, dopo 20 giorni di riprese e quasi un anno di lavoro. Un corto di 16 minuti, prodotto dall’, per raccontare la storia di una famiglia comune, alle prese con la spesa quotidiana in un supermercato Esselunga, dove i veri protagonisti sono però coloro che lavorano dietro le quinte nella preparazione dei banconi. Un viaggio alla scoperta di quello che c’è dietro ai negozi Esselunga che oggi l’ripropone, in un momento in cui il Gruppo fondato da Caprotti è sotto i riflettori. Qui il video integrale., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Lesull'affare Timothy Weah - Juventus. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, di 'Sky Sport', ha riferito nella serata di giovedì 22 giugno che la Juventus ha raggiunto un' intesa ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Una copia del copione di Avengers di Samuel L. Jackson sottratta dagli ...iniziando ad andare verso le..."Abbiamo visto la tragedia al largo della Grecia, quella di Cutro, e non saranno le. Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire nelle nostre acque. E le donne e i bambini sono i più vulnerabili, non dimentichiamo che parliamo di vite umane. Finalmente abbiamo sbloccato un ...

Ucraina ultime notizie. Ue adotta 11esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, aumentata pressione Il Sole 24 ORE

Aperitivi a base di tapas all’italiana, che ricordano i piatti di una volta. In sintesi è questo il menu di «Piazzetta», il tapas bar che apre il 29 giugno a Cernobbio (Como) in partnership con il ...Per migliorare i servizi del trasporto pubblico locale la Regione mette in rete i centri intermodali passeggeri della Sardegna e le stazioni ferroviarie dell’Arst e punta a una gestione unitaria di tu ...