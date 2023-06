Ultime Notizie – “Mi offrono ancora ruoli da ragazzina”

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Mi capita spesso di ricevere proposte diin cui sembro molto più piccola. Ma io sono andata avanti, a me interessa raccontare la mia età, perché rappresenta anche quello che sto vivendo“. L’aspetto è sempre quello fresco e giovane dell’indimenticabile diciottenne Francesca, che fa perdere letteralmente la testa a Stefano Accorsi nel celebre ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino (2001), ma Martina Stella ora è cresciuta e ci tiene a sottolinearlo. Ospite del Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Ca), l’attrice toscana parla con i giornalisti nella round table del secondo giorno di manifestazione, e specifica di non rinnegare il passato: “‘L’ultimo bacio’ è stato il mio primo film, ci ripenso con grande tenerezza. È stata una grande occasione. Io però ora sono andata avanti come donna e vorrei dei ...

ROMA - Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A e i campionati esteri si stanno dedicando all'allestimento delle prossime rose. ...'Tutto deve ancora avvenire'. Ad affermarlo in un'intervista al Guardian è il comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Syrskyi. Kiev ha abbattuto la notte scorsa una raffica di 13 missili da ...... una situazione molto simile a quella in cui si credeva potessero trovarsi i passeggeri del Titan (che però, stando allericostruzioni, sarebbero invece morti a causa dell'implosione del mezzo ...

Ucraina ultime notizie. Prigozhin (Wagner): «L’esercito russo è una bolla d’aria scoppiata» Il Sole 24 ORE

In questa edizione: Tribunale Milano: no ad atto figli coppia gay, Polemica Mes, Salvini: non ne abbiamo bisogno, Ue approva piano produzione munizioni, Us ...A raccontare la sua storia a Repubblica è Irina, una donna ucraina di 55 anni. Il suo incubo comincia il mercoledì mattina della settimana scorsa, il 14 giugno. Arrivata alla stazione della Metro A ...