Ultime Notizie – Giù le temperature con temporali e grandine | ma domenica torna il caldo

(Di venerdì 23 giugno 2023)in discesa di qualche grado nel weekend grazie a una rapida ondata di maltempo e, che in alcuni casi saranno forti, sull’Italia. A scalfire temporaneamente l’anticiclone africano Scipione, la coda di una perturbazione nordatlantica, collegata a un vortice attivo tra Regno Unito e Mare del Nord che ha raggiunto anche il nostro Paese. Si tratta, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, di una veloce ‘flash storm’, chiamata così per la breve durata e la disorganizzazione dei fenomeni (non convettivi). I venti più freschi in ingresso formeranno quindi un vortice ad alta quota che genererà localisu alcune regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica quindi che dopo il maltempo che ha colpito le Alpi occidentali nella notte appena passata, nel corso di venerdì rovesci temporaleschi si ...

Con l'operazione Tonali entriamo già nel pieno della sessione estiva di calciomercato . In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno già ...ROMA - Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Tra le trattative concluse e quelle in dirittura d'arrivo, la Serie A e i campionati esteri si stanno dedicando all'allestimento delle prossime rose. ...È durata poco più di otto ore l'occupazione di un ex edificio scolastico in zona Rebibbia . Gli abusivi sono stati fatti uscire in tempi record, considerando le lungaggini burocratiche che solitamente ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Sony ha condiviso il primo trailer di Dumb Money, thriller sul caso delle "azioni GameStop" che ha stravolto il mercato finanziario di Wall Street. Nel cast Paul Dano, Pete Davidson, Seth Rogen, Sebas ...“E’ stato il miglior Medimex mai fatto a Taranto, per distacco. Intendo nel complesso: abbiamo avuto oltre sessanta iniziative, e hanno funzionato tutte, alla perfezione. E’ andato oltre le nostre asp ...