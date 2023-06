Ultime Notizie – Draft Nba 2023 | Wembanyama e le sorprese Golden State | ecco Chris Paul

(Di venerdì 23 giugno 2023) IlNbatra conferme e. Victor, prima scelta assoluta, è destinato a segnare un’epoca con i San Antonio Spurs. Alle spalle del francese 19enne, una nuova generazione di talenti. I Charlotte Hornets hanno usato la seconda scelta assoluta per selezionare Brandon Miller, mentre i Portland Trail Blazers con il numero 3 hanno chiamato Scoot Henderson. C’è spazio anche per la prima coppia di gemelli tra le prime 5 top picks. Con il numero 4, gli Houston Rockets hanno chiamato Amen Thompson. Suo fratello Ausar, pochi minuti dopo, è andato ai Detroit Pistons. Alla nottata delsi aggiungono le trattative parallele tra le franchigie. E il ‘botto’ del giorno è il passaggio didai Washington Wizards ai...

Aveva ascoltato attentamente le raccomandazioni di forze dell'ordine e familiari e, quando è 'toccato' a lei, è stata molto lucida e sveglia. Un'arzilla nonnina di 96 anni di Lanuvio ha 'respinto al ...SSC Napoli - Lascia il suo quartiere di Lagos dopo 2 giorni con la sua comunità, Victor Osimhen . Che ha iniziato le sue vacanze nel suo quartiere, fra la sua gente. Ma soprattutto, ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiAnziano cade in casa, trovato semincosciente a terra: ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 giugno. DIRETTA Sky Tg24

Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.La proprietà valuta come muoversi in vista della nuova stagione se non cederà il club. E c'è anche la grana stadio ...