Ultime Notizie – Cracovia 2023 atletica | Ceccarelli oro nei 100 metri

(Di venerdì 23 giugno 2023) Samueleha vinto la medaglia d’oro nei 100nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre dileggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze. Argento all’olandese Raphael Bouju in 10.14 e bronzo al britannico Jeremiah Azu in 10.16. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

"Assolutamente no", il governo Meloni non è in difficoltà sul Mes, "il governo resterà in carica 5 anni", e anche in merito allepolemiche sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè "è tutto ...Le. Quanto sono costate le ricerche del sottomarino Titan. Secondo una prima stima lanciata dall'Ansa, l'intera vicenda potrebbe costare fino a 6,5 milioni di dollari . Il costo, ...Il ministro della Difesa commenta così le parole del leader dei mercenari Wagner che ha accusato Mosca di aver detto bugie sulle reali motivazione dell'invasione in Ucraina. Kiev 'non ha ancora ...

James Cameron, il regista di Titanic: «Sapevo dall’inizio che il sommergibile era imploso. L’idea del Titan... Corriere della Sera

RIETI - Adesso è ufficiale: il Real Sebastiani ha acquisito il titolo di partecipazione al campionato di serie A2 di Mantova. Dopo una settimana di trattative il deus ex machina ...L'Olympique Marsiglia ha annunciato il nuovo allenatore: Marcelino ha firmato un contratto di due anni fino al 2025, l'accordo è stato trovato nella notte dopo che il club francese aveva scelto di and ...