UFFICIALE – Kluivert è il primo acquisto del Bournemouth

(Di venerdì 23 giugno 2023) A soli 24 anni, Justinsi appresta a vivere l’ennesima esperienza in un nuovo campionato. L’attaccante olandese è infatti ilrinforzo del, che neanche una settimana fa aveva annunciato la nuova guida tecnica Andoni Iraola. Dopo una dignitosa stagione conclusa al 15° posto, le Cherries hanno deciso di investire fin da subito sul reparto offensivo per affrontare al meglio la prossima. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dalla Roma per una cifra pari a 11 milioni di euro, più 1 di bonus legato alle presenze e al raggiungimento della salvezza. Ai giallorossi spetta poi anche il 5% sulla futura rivendita. Andiamo a ripercorrere la giovane, ma fin qui entusiasmante carriera da girovago diora che sta per iniziare la nuova avventura al. La ...

Calciomercato Roma, la società ha ufficializzato la cessione dell'esterno olandese Justinal Bournemouth Justinnon è più un calciatore della Roma. I giallorossi hanno ufficializzato la cessione dell'esterno olandese al Bournemouth dopo le ultime stagioni in prestito al Nizza. Di seguito il comunicato ...Dopo cinque anni, e tre volte, Justinsaluta la Roma a titolo definitivo. Oggi il calciatore olandese, figlio d'arte, ha firmato per il Bournemouth . Queste le cifre di una cessione che frutta alla Roma sette milioni secchi di ...Neill Blake , AD del Bournemouth, ha commentato l'acquisto di Justinresopochi minuti fa: "Siamo lieti di aver fatto di Justin il nostro primo acquisto in vista della nuova ...

Ufficiale Kluivert al Bournemouth: quanto incassa la Roma Corriere dello Sport

Sia in entrata che in uscita, la Roma è scatenata sul calciomercato. Dopo aver chiuso gli acquisti di Ndicka e Aouar e dopo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...