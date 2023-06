(Di venerdì 23 giugno 2023) La cifra è ancora parziale, perché aumenta a ogni attacco russo, ma per ora si aggira attorno ai 400 miliardi di dollari

...le prime fasi della controffensiva" Le prime fasi della controffensiva'stanno avendo meno successo del previsto, con le forze russe che stanno mostrando più capacità di...'I tragici sviluppi insono ciò che mi fa male al cuore. Il Patriarcato di Mosca assume una posizione chiara e ... E'ha affermato il patriarca di Mosca e di tutte le Russie in un ...... tanti dei ragazzi vengono da me a chiedere consigli tecnici, soprattutto perriguarda la ... Con la guerra in, poi il presidente russo è sparito, senza pagare gli stipendi dell'ultima ...

Ucraina, quanto costerà ricostruirla WIRED Italia

"Io ho parlato con il presidente Zelensky prima dell'invasione e lui mi aveva parlato del desiderio dell'Ucraina di entrare nell'Ue. Quando il primo aprile sono stata lì mi ha detto di guardarlo negli ...Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza: aumenta la nostra pressione sulla Russia e sulla ...