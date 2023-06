Ucraina | Prigozhin sbugiarda Mosca | “Sulle ragioni della guerra solo menzogne” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nessuna minaccia da parte dell’, nessun bombardamento del Donbass da parte di Kiev nel corso degli anni, nessun piano per un genocidiopopolazione filo russa. Nulla di ciò cheha detto per giustificare l’invasione in, insomma, corrisponde al vero. A smontare la propaganda del Cremlino non è una voce occidentale, ma quella di Yevgeny, il capoWagner, che in undiffuso sul proprio canale Telegram parla esplicitamentevolontà dei vertici militari russi di “ingannare” il popolo e lo stesso Putin, aggiungendo che il conflitto si poteva evitare poiché c’erano tutti i margini per negoziare con Volodymyr Zelensky.smonta la propaganda russa: “...