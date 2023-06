Ucraina | la brigata Wagner | I russi ci bombardano | Mosca inserisce tra i ricercati Rosario Aitala | il giudice della Cpi che ha indagato

Lo ha detto lo stesso Syrskyi in un'intervista al Guardian da una base militare nell'est dell', sottolineando tuttavia le difficoltà dei combattimenti e che negli ultimi giorni Mosca ha ......Russa contro l'l'ha voluta Vladimir Putin con la benedizione del Patriarca Kirill. La guerra, in buona misura, sino ad oggi è stata combattuta dai mercenari della famigerataWagner o ...... c'era chi si sentivae chi invece si sentiva russa ma tutte erano unita da una stessa ... schierando le truppe d'elite del 331esimo Reggimento di paracadutisti inquadrati nella 31esima...

Kiev: "Distrutte in una settimana 19 basi russe. Cinquecento civili morti per il crollo della diga" - Soldati della brigata lituano-polacco-ucraina istituita nel 2014 in Lituania - Soldati della brigata lituano-polacco-ucraina istituita nel 2014 in Lituania RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 485. Una serie di attacchi russi su Kherson e Sumy provoca il ferimento di diversi civili. "Questo non è conflitto tra Paesi, non bisogna dimenticare che l'aggres ...Le parole del capo della milizia Wagner “Il ministero della Difesa sta cercando di ingannare l’opinione pubblica e il presidente e di far girare la storia secondo cui ci sarebbero stati livelli folli ...