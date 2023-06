Ucraina | Gb | ' Mosca utilizza mammiferi marini contro sommozzatori nemici'

(Di venerdì 23 giugno 2023) Londra, 23 giu. (Adnkronos) - "Dall'estate 2022, la marina russa ha investito in importanti miglioramenti per la sicurezza della base principale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Nelle ultime settimane, molto probabilmente queste difese sono state aumentate anche con un numero maggiore diaddestrati". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, riferendosi a "immagini che mostrano quasi il raddoppio dei recinti galleggianti pernel porto che molto probabilmente contengono tursiopi". "Nelle acque artiche . prosegue il ministero della Difesa di Londra - la marinaanche balene Beluga e foche. La Russia ha addestrato animali per una serie di missioni, ma quelli ospitati nel porto di Sebastopoli sono molto probabilmente destinati a contrastare i...

Sulla guerra in, la presa di posizione indiana emerge chiara dalla dichiarazione congiunta ed è un segnale per, importante partner commerciale di Nuova Delhi: Usa e India chiedono "il ...Sulla guerra in, la presa di posizione indiana emerge chiara dalla dichiarazione congiunta ed è un segnale per, importante partner commerciale di Nuova Delhi: Usa e India chiedono "il ...... nella gara per una nuova fornitura di elicotteri militari al paese, sfruttando le difficoltà die Kiev, visto che gli elicotteri attualmente in uso ad Hanoi sono stati prodotti ine la ...

Guerra Ucraina, Zelensky: «Mosca valuta attacco a centrale nucleare di Zaporizhzhia». Il Cremlino: «Una menzog ilmessaggero.it

Londra, 23 giu. (Adnkronos) – “Dall’estate 2022, la marina russa ha investito in importanti miglioramenti per la sicurezza della base principale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Nelle ultime s ...Guerra Ucraina, le notizie del 23 giugno 2023. Nella notte del 23 giugno, le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto tutti i 13 missili da crociera Cruise e un drone da riconoscimento, ...