Ucraina | fermata offensiva Russia nell' est Attacchi a Viysk e Sumy

(Di venerdì 23 giugno 2023) Kiev, 23 giu. (Adnkronos) - Le Forze Armate ucraine affermano di aver "fermato un'" russa verso le città di Kupiansk e Lyman,'est dell'. "Sulle direttrici di Kupiansk e Lyman le nostre forze di difesa hanno fermato l'del nemico", ha fatto sapere via Telegram il vice ministro della Difesa, Hanna Maliar, come riporta Ukrinform. L'aeroporto militare dia regione di Khmelnitskyi,occidentale, è stato intanto preso di mira dalle forze armate russe. Lo riferisce l'aeronautica militare di Kiev, rivendicando di aver abbattuto 13 missili da crociera che erano stati lanciati dai bombardieri russi Tupolev Tu-95 nel Mar Caspio. Il governatore ad interim della regione, Serhiy Tyurin, ha confermato su Telegram ...

Imperia. Il gruppo di Imperia referente dei Comitato Promotore "Italia per la Pace" continua la raccolta firme a favore delle proposte referendarie per fermare l'invio delle armi in Ucraina, paese dev ...