Ucraina, 'fermata offensiva Russia nell'est'. Attacchi a Viysk e Sumy Tiscali Notizie

Kiev, 23 giu. (Adnkronos) – Le Forze Armate ucraine affermano di aver "fermato un'offensiva" russa verso le città di Kupiansk e Lyman, nell'est dell'Ucraina. "Sulle direttrici di Kupiansk e Lyman le n ...