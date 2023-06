Ucraina | da Consiglio Ue primo via libera aumento produzione munizioni

(Di venerdì 23 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati membri dell’UE hanno concordato un mandato negoziale sulla proposta di regolamento che istituiscela legge a sostegno delladi, intesa asostenere il potenziamento delle capacità di fabbricazione ai fini delladiterra-terra, didiartiglieria e di missili. “Con l’invasione dell’da partedella Russia, la guerra è giunta alle nostre porte – afferma PàlJonson, ministro della Difesa della Svezia -. L’industria delladifesa dell’UE si trova ad affrontare sfide senza precedenti perfar fronte alla nuova realtà e alle lacune esistenti. Dobbiamofare quanto in nostro potere per aiutare la base industriale didifesa europea a produrre di più, per la nostra stessa sicurezza e a favore della capacità ...

... in quanto l'UE e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell'". Lo scorso 20 marzo ilha concordato un approccio ...Video su questo argomento Meloni vede Metsola:, migranti eUe sul tavolo TMNews A dare avvio a un 'duello all'ultimo sangue' è stato Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. ...... missili e relativi componenti, in modo da attuare la linea d'azione 3 del piano concordato dalnel marzo 2023 per consegnare con urgenza munizioni e missili all'e aiutare gli Stati ...

Ucraina, il Consiglio Ue adotta undicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca - ItaliaOggi.it Italia Oggi

difesa europea a produrre di più, per la nostra stessa sicurezza e a favore della capacità dell’Ucraina di difendersi da una guerra di aggressione ingiusta. Questa rimane la nostra priorità e una ques ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Appello Biden-Modi per integrità territoriale di Kiev. LIVE ...