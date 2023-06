Ucraina | bombe russe su Kherson e Sumy | Mosca | Kiev ha già perso oltre 13mila uomini nella controffensiva

(Di venerdì 23 giugno 2023) 23 giu 08:39: 21 raid russi e 147 esplosioniregione diLe forzehanno compiuto 21 raidregione dinelle ultime 24 ore. In tutto sono state segnalate147 ...

23 giu 08:39: 21 raid russi e 147 esplosioni nella regione di Sumy Le forze russe hanno compiuto 21 raid ... Myropillia, Nova Sloboda ed Esman prese di mira con mortai, artiglieria,e ......più di un anno dall'invasione dell'da parte della Russia, Stefano Massini prende la parola per far vivere al pubblico l'esperienza di cosa significhi sopravvivere oggi, a Kiev, sotto le... ha denunciato Lula, invitando " le stessee Russia a trovare figure autorevoli, che ... " Solo ucraini e russi sanno ciò che è necessario ", ha aggiunto, e per questo è urgente che le...

Bombe russe sul Kherson. Russia attacca aeroporto militare di Khmelnytskyi "abbattuti 13 missili" - Filorussi, un civile morto in attacco ucraino su regione Zaporizhzhia - Filorussi, un civile morto in attacco ucraino su regione Zaporizhzhia RaiNews

Le prime fasi della controffensiva Ucraina stanno avendo meno successo del previsto, con le forze russe che stanno mostrando più capacità di quanto ipotizzato ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 23 giugno: le forze di Kiev hanno fatto sapere di aver abbattuto la notte scorsa ...