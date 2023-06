Ucraina | 1 mln di munizioni in più all' anno col Pnrr | primo via libera dei Paesi Ue al piano Asap | l' escalation continua

E oltre alla fame c'è la guerra: quelle in Sudan e inhanno portato nel 2023 i profughi a quota 110, dice l'Onu. Le opinioni pubbliche europee, impaurite dalla pressione migratoria, ......della International Finance Corporation Makhtar Diop hanno firmato accordi per oltre 800 milioni di euro per mobilitare investimenti privati per la ripresa e la ricostruzione dell'economia. ...ASSICURAZIONE - Si prevede una nuova partnership per l'assicurazione contro i rischi di guerra per gli investimenti nella ricostruzione e nel commercio internazionale dell'. Si tratta di un ...

L'esercito ucraino: "La nostra principale riserva offensiva deve ... RaiNews

La Guardia di finanza alza il livello delle verifiche: tra il 2022 e i primi cinque mesi del 2023 ha avviato quasi 100mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...