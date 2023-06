Twilight | Jennifer Lawrence | Ho fatto l' audizione e mi hanno cacciato subito

(Di venerdì 23 giugno 2023)ricorda l'fallita perche avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera. Mentre è nei cinema italiani con la commedia piccante Fidanzata in affitto,rievoca il disastroso provino per, che avrebbe potuto cambiare la sua vita se solo non fosse stata cacciata. Ospite del podcast Rewatchables,ha rivelato di aver sostenuto l'pernel 2008 (non specifica per quale ruolo, ma dovrebbe trattarsi di Bella Swan), ma le cose non sono andate come previsto: "Hoil provino pere mirifiutato immediatamente. Non ho ...

Mentre è nei cinema italiani con la commedia piccante Fidanzata in affitto ,Lawrence rievoca il disastroso provino per, che avrebbe potuto cambiare la sua vita se solo non fosse stata cacciata subito. Ospite del podcast Rewatchables,Lawrence ha ...Quindi se non fosse stato per la scalinata incriminata, nessuno le avrebbe mai visto e... La star disi è presentata sulla Croisette con un décolleté nero per poi levarselo poco dopo, ...Indimenticabile la chioma rossa del periodo di TheSaga, successivamente l'attrice è ... Mushroom Brown, il castano freddo diLopez. Le tendenze capelli castani AI 2022/23 lasciano ...

Twilight, Jennifer Lawrence: "Ho fatto l'audizione e mi hanno ... Movieplayer

Jennifer Lawrence ricorda l'audizione fallita per Twilight che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera.Jennifer Lawrence started out as a teen movie icon in The ... only big role Lawrence missed out on — she also auditioned for the role of Bella Swan in the Twilight movies. “I auditioned for Twilight ...