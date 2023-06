Tutti mentono | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di venerdì 23 giugno 2023) , 23 giugno Questa sera, 23 giugno 2023, su Rai 2 va in onda ladi, la nuova serie thriller spagnola in onda alle ore 21.20. In tutto tre puntate in prima visione ogni settimana su Rai 2. Vediamo insieme le, lae ilIn questa, dopo che la piccola cittadina costiera di Belmonte è stata sconvolta dallo scandalorelazione tra Macarena, l’affascinante professoressa, e il suo allievo Ivan e dalla morte improvvisa del ragazzo, nei giorni precedenti l’omicidio si scopre che molti degli abitanti del posto avevano più di un segreto da nascondere. Nel paese apparentemente tranquillo niente è come voleva sembrare: c’è chi ha perso ...

" (Todos Mienten) andrà in onda, in prima visione assoluta, venerdì 23 giugno, alle 21.20 su Rai 2. Dopo che la piccola cittadina costiera di Belmonte è stata sconvolta dallo scandalo ...Va in onda questa sera su Rai 2 la seconda puntata della miniserie thriller spagnola. Intrighi e colpi di scena hanno animato la prima serata, con la professoressa Macarena, interpretata da Irene Arcos, travolta da un vortice che ha scombussolato la vita sua e di tutta ...Stasera , 23 giugno, su Rai 2 , dalle 21:20 vanno in onda due nuovi episodi della miniserie spagnola. Il thriller, composto da sei puntate, verrà trasmesso in tre serate. La storia gira intorno a Macarena, un'insegnante che viene ripudiata quando sui social un suo video, che la ritrae ...

"Tutti mentono", la miniserie thriller spagnola - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

“Tutti mentono” (Todos Mienten) andrà in onda, in prima visione assoluta, venerdì 23 giugno, alle 21.20 su Rai 2.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...