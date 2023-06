Tutti Mentono 2 | la seconda stagione si farà?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 23 giugno 2023)2 si, è già in lavorazione in Spagna e quindi laprima o poi uscirà anche in Italia I primi episodi della serie spagnola, trasmessi da Rai 2, hanno riscosso un discreto successo. Inoltre, sono già arrivate le prime anticipazioni sulle prossime puntate. La Moviestar+ ha rinnovato ladia marzo 2023. Il creatore Pau Freixas ha anticipato che cambierà la trama della serie con un intreccio diverso anche se collegato al finale della primache lasceràcol fiato sospeso. Intanto le riprese delladisono già iniziate a Barcellona e ...